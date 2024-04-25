نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)

نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)

مع ارتفاع درجات الحرارة في لبنان، قرّرت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي أن تفتتح موسم البحر على طريقتها، فتوجّهت مع أصدقائها إلى أحد الشواطئ اللبنانيّة وقالت "هيك كنا نعمل من 15 سنة، نجيب معنا الأكل على البحر".

وشاركت نادين الراسي متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة بفيديو استعرضت فيه رشاقتها بالمايوه، وسرعان ما تداول بعض روّاد الانترنت الصور الأمر الّذي عرّضها لانتقادات لاذعة.