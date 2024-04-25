محمد سامي عن عمله كمخرج: أتحكّم بعباد الله ولا أتعاطف مع الممثلين

محمد سامي عن عمله كمخرج: أتحكّم بعباد الله ولا أتعاطف مع الممثلين

أثار المخرج محمد سامي موجة من الانتقادات الواسعة بسبب تصريحاته الأخيرة عن عمله في مجال الإخراج.

وفي التفاصيل، صرّح محمد سامي "جزء من اللذة في الإخراج أنك بتتحكم في عباد الله، ده في حد ذاته ممتع. أنا مبتعاطفش مع الممثلين إطلاقاً، دول واخدين فلوس وده شغلهم ومحجوزين فترة علشان أخلص بيهم شغلي، اسمه "أوردر" أي أمر مش طلب".