بعد الشائعات التي طالتهما...ماتي هيلي يرّد على تيلور سويفت وهذا ما قاله

بعد الشائعات التي طالتهما...ماتي هيلي يرّد على تيلور سويفت وهذا ما قاله

كسر المغني البريطاني ماتي هيلي صمته بشأن أغنية المغنية العالمية تيلور سويفت التي وثقت فيها علاقتهما العاطفية في ألبومها الجديد The Tortured Poets Department، وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وقال هيلي في حديث لمراسل Entertainment Tonight يوم الأربعاء الفائت، إنه لم يستمع بعد للأغنية بشكل كامل مضيفاً أنها "جيدة بالتأكيد".



ويُعتقد على نطاق واسع أن المغنية التي واعدت ماتي لفترة وجيزة في الربيع الفائت، كانت تستهدفه في أغنية The Smallest Man Who Ever Lived ضمن ألبومها الجديد الذي صدر يوم الجمعة الفائت.



كما انتقدت عائلة هيلي تصرف تيلور، إذ أكدت عمته ديبي ديدس أن هيلي "سعيد حالياً بعلاقته العاطفية الجديدة"، مضيفةً أنه لم يخبر عائلته بتفاصيل علاقته السابقة مع سويفت.