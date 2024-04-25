ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)

ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)

تألقت النجمة الأميركية جاين فوندا في ظهور نادر لها على السجادة الحمراء إلى جانب حفيدتها فيفا فاديم أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز "تايم إيرث" Time Earth في مدينة "نيويورك" الأميركية.



وظهرت فوندا، بحسب ما جاء في صحيفة " وظهرت فوندا، بحسب ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، وهي ترتدي بدلة أرجوانية أنيقة مصنوعة من الحرير إلى جانب حفيدتها التي ارتدت فستاناً أسوداً.



واعتمدت فوندا مكياجاً ناعماً ساعدها على إبراز ملامحها بشكل ملفت، كما ارتدت أيضاً قلادة وحذاء باللون الفضي.



