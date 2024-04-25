"ھيدي بأي بلد بتصير"... اليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتھا على يوتيوب

حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أس سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات…
— Elissa (@elissakh) April 25, 2024
حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أس سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات…