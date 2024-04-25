"ھيدي بأي بلد بتصير"... اليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتھا على يوتيوب

"ھيدي بأي بلد بتصير"... اليسا تناشد القضاء اللبناني لاسترداد قناتھا على يوتيوب

ناشدت الفنانة اللبنانية إليسا القضاء اللبناني لإسترداد قناتها الخاصة على منصة يوتيوب "المستولى عليها" من قبل إحدى الشركات.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): " حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي و تطبيق القانون و أوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام ، و بسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق و بتلزمه يترك صاحب الشركة و يقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. و للحديث تتمة".

كما تفاعل مستخدمو المنصة المذكورة مع تغريدة اليسا إذ تصدر هاشتاغ "حق_اليسا" قائمة الترند بعد ساعات قليلة على نشرها.