"تحريض على الفسق والفجور"... الجنايات الكويتيّة تسجن حليمة بولند؟

"تحريض على الفسق والفجور"... الجنايات الكويتيّة تسجن حليمة بولند؟

تحت عنوان "الجنايات تقضي بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار"، كشفت صحيفة "الراي" الكويتيّة أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العصيمي قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وفي التفاصيل، كانت محكمة الجنايات الكويتيّة قد وجّهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور، بعدما قدّم المدعي شكوى ضدّها مدّعيا بأنها حرّضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها في حين ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب، فقدّمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.