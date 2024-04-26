بعد ظهورها كشابة عشرينيّة.. نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

بعد ظهورها كشابة عشرينيّة.. نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

بعدما حبست الأنفاس بإطلالاتها الأخيرة وبدت كشابة عشرينيّة، كثرت الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي حول خضوع شمس الأغنية اللبنانيّة لعملية تجميل جديدة، فكيف ردّت على كلّ هذه البلبلة؟

"ما حدا منّا ما عمل عمليات"، بهذه العبارة علّقت الفنانة نجوى كرم عند سؤالها عن حقيقة خضوعها لعمليّة تجميل.

وأضافت "ما بدّي كون حدا تاني بدي كون أنا بس مرتّبة". وأعربت نجوى كرم لـ ET بالعربي عن سعادتها بأصداء أحدث إصداراتها الفنيّة بعنوان "لو سألوا حبيبي" وتصدّرها الترند بعد إصدارها للفيديو كليب الخاص بالأغنية، واصفةً محبّيها بعبارة "فانز نجواني كاسح".