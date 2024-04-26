"لا تضحكوا ولا تُدهشوا"... منى واصف تغار من الجنازات: يا ترى بتطلعلي هيك جنازة؟

"لا تضحكوا ولا تُدهشوا"... منى واصف تغار من الجنازات: يا ترى بتطلعلي هيك جنازة؟

أطلت السنديانة الدمشقية منى واصف في برنامج "المختار" مع الإعلامي باسل محرز عبر أثير إذاعة المدينة أف أم في سوريا، وتمنّت بعد رحيلها جنازة كجنازة المخرج الراحل حاتم علي.

وفي التفاصيل، صرّحت الممثلة السوريّة منى واصف "لا تضحك ولا تندهش، بقلّك من مين بغار؟ بغار من الجنازات. وقت جنازة المخرج حاتم علي، قلت: يا ترى بتطلعلي هيك جنازة؟ تخايلت كيف ممكن تكون جنازتي، وما بدّي قول شو جاوبني قلبي على هالسؤال".