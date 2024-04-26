"لا حدود لافترائها وكيديتها"... وتري ترد على اليسا وتؤكد: بياننا هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة!

ردت شركة وتري على الفنانة اليسا بعد الحكلة الكبيرة الداعمة لها على موقع X، اثر التغريدة التي نشرتها حول قناتها على منصة يوتيوب.ونشرت شركة وتري بيانا جاء فيه: "طالعتنا الفنانة اليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت التالي :أولاً: أن لا حدود لإفترائها وكيديتها في إختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الإفتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن اخلاقياتنا المعروفة.ثانيا: نسأل الفنانة اليسا من اين إستقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سريا وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة و تشكل تعرضاً علنياً وجائراً لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقي، و هذه فضيحة بحد ذاتها.ثالثاً: نؤكد مجدداً إلتزامنا القانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما إنبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة و التي تنفي جميع مزاعمها.إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة."وكانت اليسا قد نشرت في حسابها عبر X: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي و تطبيق القانون و أوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، و بسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق و بتلزمه يترك صاحب الشركة و يقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. و للحديث تتمة".