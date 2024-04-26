شائعات جديدة تطال كايلي جينر وتيموثي شالاميت... هل ينتظران مولودهما الأول؟

شائعات جديدة تطال كايلي جينر وتيموثي شالاميت... هل ينتظران مولودهما الأول؟



نفت مصادر واسعة الإطلاع الشائعات التي تحدثت عن انتظار نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر والممثل الأميركي تيموثي شالاميت مولودهما الأوّل وذلك وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وأكدت المصادر نفسها أن كايلي وتيموثي "لم ينفصلا"، مشيرةً إلى أنهما يخوضان علاقة طويلة المدى على الرغم من الشائعات التي طالتهما.



وصرّحت المصادر في هذا السياق: " بقي الثنائي على اتصال أثناء تصوير فيلم شالاميت الأخير وما زالا معًا".



وانتشرت شائعات حمل كايلي في وقت سابق من هذا الشهر عندما قدّم الكوميدي دانييل توش هذا الادعاء في برنامج الإذاعي Tosh Show.



كما تم الكشف عن علاقة تيموثي وكايلي للمرة الأولى في شهر نيسان من العام 2023 قبل أربعة أشهر من ظهورهما بشكل علني في جولة "رينيسانس" Renaissance للمغنية العالمية بيونسيه في شهر آب من العام 2023.