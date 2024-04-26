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كانييه ويست يقتحم عالم صناعة الأفلام الإباحية مع زوجته... وهذا ما حذره منه أحد النجوم!

فنّ
2024-04-26 | 12:02
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كانييه ويست يقتحم عالم صناعة الأفلام الإباحية مع زوجته... وهذا ما حذره منه أحد النجوم!
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كانييه ويست يقتحم عالم صناعة الأفلام الإباحية مع زوجته... وهذا ما حذره منه أحد النجوم!

كانييه ويست يقتحم عالم صناعة الأفلام الإباحية مع زوجته... وهذا ما حذره منه أحد النجوم!

تلقى المغني الأميركي "كانييه ويست" مع زوجته "بيانكا سينسوري" تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مشروعهما الجديد المتمثل في صناعة الأفلام الإباحية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، لجأ ويست إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء للإعلان عن دخوله المفاجئ إلى عالم الأفلام الإباحية، حيث كشف عن إطلاق مشروعه الجديد بعنوان "Yeezy Porn".

ولم يتوقع ويست أن يتلقى إنذارًا من النجم السينمائي آدم، الذي وافق سابقا على دخول زوجته عالم الأفلام الإباحية، وحذره بوضوح من التداعيات التي سوف يتلقاها عندما تشاركه زوجته العمل ضمن مشاريعه الإباحية.

وقال آدم إنه يعتقد أن ويست قد يكون ناجحًا في مجال الأعمال الإباحية، وعليه استغلال "رؤيته الإبداعية" التي قد تساعده في تحسين أوضاع هذه الصناعة التي أصبحت قديمة جدًا.

ومع ذلك، فقد حذر آدم أيضًا من الخلط بين العمل والمتعة، وهو ما يعكس تجاربه الخاصة في السماح لزوجته لينا بتصوير مشهد إباحي مع رجل آخر.

وكان قد أثار آدم الدهشة العام الفائت بعد أن أعلن أنه سمح لزوجته لينا بممارسة الأداء الإباحي أمام الكاميرا مع "جايسن لوف"، وأصر حينها على أن ذلك يعزز علاقتهما بالفعل.

وكان قد كشف ويست سابقًا عن إدمانه على المواد الإباحية ما "دمر عائلته"، ووصف نفسه بأنه مدمن إباحي في عام 2019.

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