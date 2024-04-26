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"للتوضيح فقط"... إليسا ترد ببيان على شركة وتري: هذا ما نشرته عبر منصة إكس! (صور)

فنّ
2024-04-26 | 13:19
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&quot;للتوضيح فقط&quot;... إليسا ترد ببيان على شركة وتري: هذا ما نشرته عبر منصة إكس! (صور)
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"للتوضيح فقط"... إليسا ترد ببيان على شركة وتري: هذا ما نشرته عبر منصة إكس! (صور)

"للتوضيح فقط"... إليسا ترد ببيان على شركة وتري: هذا ما نشرته عبر منصة إكس! (صور)

ردت الفنانة إليسا على البيان الذي نشرته شركة وتري عبر منشور لها على حسابها عبر منصة إكس، حيث أظهرت صورتين واضحتين للبيان الصادر عن وكيلها المحامي "مارك حبقة".

وفي التفاصيل، اتهم البيان الشركة في تحريف الحقائق واختلاق الوقائع، معتبرة أن بيان الأخيرة يفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة والاستقامة.

وفي هذا السياق، أرفقت إليسا المنشور بتعليق "للتوضيح فقط".
 
 
 
 
 

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نشرته

(صور)

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