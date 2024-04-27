أكبر نسبة مبيعات على الإطلاق...ألبوم تيلور سويفت الجديد يُحطم الأرقام القياسية في المملكة المتحدة

أكبر نسبة مبيعات على الإطلاق...ألبوم تيلور سويفت الجديد يُحطم الأرقام القياسية في المملكة المتحدة

تصدر ألبوم النجمة العالمية تيلور سويفت الجديد The Tortured Poets Department القوائم الموسيقية في المملكة المتحدة بعد تسجيله أكبر نسبة مبيعات بعد مرور أسبوع على صدوره، وذلك وفق موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.



وتصدر الألبوم المكوّن من 31 أغنية القوائم في المملكة المتحدة بعدما تم بيع 270 ألف نسخة منه، إذ تجاوز أعلى رقم مبيعات سجّلته سويفت في السنوات الفائتة.



وأصدرت سويفت ألبومها الجديد يوم الجمعة الفائت والّذي يُعد رحلة إلى عامين مضطربين من حياة النجمة الشخصية، عانت فيهما من الخذلان والإنتقادات السلبية.