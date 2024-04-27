الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شاكيرا تتحدث عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكيه: "لست محظوظة في الحب"
فنّ
2024-04-27 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شاكيرا تتحدث عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكيه: "لست محظوظة في الحب"
شاكيرا تتحدث عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكيه: "لست محظوظة في الحب"
تحدثّت المغنية العالمية شاكيرا عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع زوجها السابق ولاعب كرة القدم جيرار بيكيه، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
وأصّرت شاكيرا الّتي تُواعد حالياً الممثل البريطاني الشهير لوسيان لافيسكونت، على أنها ما زالت تؤمن بالحب مضيفةً أنها تأمل في عيش قصة حب مماثلة لتلك التي عاشها والديها.
وقالت شاكيرا إنها تبحث عن "رجل مثل والدها"، وتابعت: " لم أكن محظوظة بالحب في حياتي".
آخر الأخبار
فنّ
تتحدث
التضحيات
قدّمتها
علاقتها
بيكيه:
"لست
محظوظة
الحب"
التالي
نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور
"أودّ أن أكون إميلي".. طلب غريب من إيما ستون لجمهورها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-12
ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"
فنّ
2024-04-12
ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"
0
فنّ
2024-03-19
انفصال شاكيرا وبيكيه إلى الواجهة مجدداً.. فما علاقة "مرطبان المُربى"؟
فنّ
2024-03-19
انفصال شاكيرا وبيكيه إلى الواجهة مجدداً.. فما علاقة "مرطبان المُربى"؟
0
منوعات
2024-03-11
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
منوعات
2024-03-11
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
0
منوعات
2024-02-20
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
2024-02-20
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:50
دريك يحذف أغنيته الجديدة... ما علاقة توباك شاكور؟
فنّ
06:50
دريك يحذف أغنيته الجديدة... ما علاقة توباك شاكور؟
0
فنّ
06:03
مسلّح يقتل بلوغر عراقيّة شهيرة.. وكاميرات المراقبة توثّق الجريمة (فيديو)
فنّ
06:03
مسلّح يقتل بلوغر عراقيّة شهيرة.. وكاميرات المراقبة توثّق الجريمة (فيديو)
0
فنّ
06:00
بعد سيطرته على حياتها المهنية... بريتني سبيرز تنجح في تسوية معركتها القانونية مع والدها!
فنّ
06:00
بعد سيطرته على حياتها المهنية... بريتني سبيرز تنجح في تسوية معركتها القانونية مع والدها!
0
فنّ
05:59
خبر انفصال أحمد السقا عن زوجته يشغل الشارع المصري... فما حقيقته؟
فنّ
05:59
خبر انفصال أحمد السقا عن زوجته يشغل الشارع المصري... فما حقيقته؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:49
محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن...
أخبار لبنان
03:49
محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن...
0
أخبار لبنان
2024-04-23
تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة
أخبار لبنان
2024-04-23
تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة
0
منوعات
2024-03-12
كان يغار على حبيبته من كلبها... ما حصل بينهما بعد ذلك لا يُصدق!
منوعات
2024-03-12
كان يغار على حبيبته من كلبها... ما حصل بينهما بعد ذلك لا يُصدق!
0
منوعات
2024-02-27
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
منوعات
2024-02-27
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
07:51
كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل
0
أخبار سياسية
05:15
جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ بانتشار الجيش
أخبار سياسية
05:15
جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ بانتشار الجيش
0
أخبار لبنان
03:56
لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
03:56
لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سيدات الارز أمام تحد جديد: أين وقع لبنان في قرعة الدورة المؤهلة لتصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سيدات الارز أمام تحد جديد: أين وقع لبنان في قرعة الدورة المؤهلة لتصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
محادثات مصرية - اسرائيلية مستجدّة تؤخِّر معركة رفح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
محادثات مصرية - اسرائيلية مستجدّة تؤخِّر معركة رفح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد انتهاء Beirut international women film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد انتهاء Beirut international women film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق
2
منوعات
12:00
امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)
منوعات
12:00
امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)
3
أخبار لبنان
14:35
مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود
أخبار لبنان
14:35
مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود
4
أخبار لبنان
15:42
رسالة لجعجع من النواب السابقين اندراوس وعلوش وسعيد وفتفت: لهذه الاسباب لن نشارك في اجتماع معراب
أخبار لبنان
15:42
رسالة لجعجع من النواب السابقين اندراوس وعلوش وسعيد وفتفت: لهذه الاسباب لن نشارك في اجتماع معراب
5
خبر عاجل
04:59
جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى
خبر عاجل
04:59
جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى
6
حال الطقس
01:10
طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:10
طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل
7
أخبار لبنان
11:50
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟
أخبار لبنان
11:50
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟
8
فنّ
05:50
فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)
فنّ
05:50
فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More