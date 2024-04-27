شاكيرا تتحدث عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكيه: "لست محظوظة في الحب"

شاكيرا تتحدث عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع بيكيه: "لست محظوظة في الحب"

تحدثّت المغنية العالمية شاكيرا عن التضحيات التي قدّمتها خلال علاقتها مع زوجها السابق ولاعب كرة القدم جيرار بيكيه، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وأصّرت شاكيرا الّتي تُواعد حالياً الممثل البريطاني الشهير لوسيان لافيسكونت، على أنها ما زالت تؤمن بالحب مضيفةً أنها تأمل في عيش قصة حب مماثلة لتلك التي عاشها والديها.



وقالت شاكيرا إنها تبحث عن "رجل مثل والدها"، وتابعت: " لم أكن محظوظة بالحب في حياتي".



