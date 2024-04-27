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نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور

نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور

شاركت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم بالإحتفال الّذي أقامته "لويڤي" في دبي بمناسبة إطلاق مجموعتها الصيفية السنوية "باولاز إيبيزا 2024". في سياقٍ متصل، تداول محبّو نادين نسيب نجيم صوراً جديدةً لنجمتهم المُفضّلة برفقة خطيبها ناريغ، وبدا الانسجام كبيراً بينهما. وبدا ناريغ في إحدى الصور وهو يطبع قبلة رومانسية على خدّ خطيبته الممثلة نادين نجيم.