فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)

فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)

بعد مرور ساعات على مشاركتها في إحدى المناسبات الإجتماعيّة في لبنان، تعرّضت كريستينا صوايا لانتقادات لاذعة من قبل بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان الّذي أطلّت فيه.

وفي التفاصيل، شنّ البعض هجوماً على كريستينا صوايا بسبب تصميم الفستان ذات فتحة الصدر الكبيرة، وأعاد روّاد الانترنت نشر بعض الصور والفيديوهات المختلفة لها من الحفل.

ودافع آخرون عن كريستينا وأعربوا عن محبّتهم لها، مُعتبرين أنّه من المعيب ما يتمّ كتابته بحقّها.