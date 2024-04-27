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إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟

فنّ
2024-04-27 | 05:55
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إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
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إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟

إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟

شاركت نور، إبنة السيدة ندى رمال خوري، صوراً من إحتفال والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.
 
وسرعان ما لاحظ الجمهور غياب الفنان مروان خوري عن حفل عيد ميلاد زوجته ندى، وهو الأمر الّذي أثار التساؤلات.
 
ولدى متابعتنا، تبيّن ان الفنان الشامل مروان خوري كان يحيي حفلاً غنائياً في كازبلانكا بالمغرب، وبالتالي يتواجد خارج لبنان.
 

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مروان خوري

ندى رمال

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