خبر انفصال أحمد السقا عن زوجته يشغل الشارع المصري... فما حقيقته؟

خبر انفصال أحمد السقا عن زوجته يشغل الشارع المصري... فما حقيقته؟

انشغل الشارع المصري بخبر مجهول المصدر مفاده أن الممثل أحمد السقا قد انفصل عن زوجته مها الصغير بعد مرور أكثر من 25 عاماً على زواجهما، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، خرج الممثل المصري أحمد السقا عن صمته ونفى شائعة طلاقه، وأكّد أنّه ينعم بحياة زوجيّة مستقرّة.

تجدر الإشارة الى أن الشائعات تلاحق أحمد السقا مؤخراً، فنفى مؤخراً كلّ الشائعات الّتي طالت وضعه الصحي، وأوضح أن الأمر اقتصر على عملية جراحية في المرارة.