بعد سيطرته على حياتها المهنية... بريتني سبيرز تنجح في تسوية معركتها القانونية مع والدها!

بعد سيطرته على حياتها المهنية... بريتني سبيرز تنجح في تسوية معركتها القانونية مع والدها!

نجحت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز في تسوية معركتها القانونية مع والدها الّتي استمرت لسنوات، إذ سينتهي بها الأمر بدفع فواتيره القانونية التي تزيد قيمتها عن مليوني دولار فقط، بحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وقالت مصادر مطّلعة إن سبيرز غاضبة من هذه التسوية، كما أكدّت المصادر نفسها أن سبيرز في ورطة مالية كبيرة حالياً بعدما دفعت لمحاميها ماثيو روزنغارت أكثر من 4 ملايين دولار لهذه الغاية.



كما لاحظ المتابعون في شهر شباط الفائت أن المعركة القانونية بين سبيرز ووالدها الّذي سيطر على حياتها المهنية لوقتٍ طويل، ما زالت مستمرة حتّى بعد مرور سنوات على توّصلهما إلى اتفاق بشأنها في العام 2021.



