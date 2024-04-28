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فوز الفيلم المغربي "كذب أبيض" بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

فنّ
2024-04-28 | 04:24
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فوز الفيلم المغربي &quot;كذب أبيض&quot; بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية
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فوز الفيلم المغربي "كذب أبيض" بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

فاز الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الرابعة عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية التي أعلنت جوائزها أمس السبت في السويد.

وحصل فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم على جائزة أفضل فيلم غير روائي فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اليمني "المرهقون" من إخراج عمرو جمال.

وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى التونسية كوثر بن هنية عن فيلمها "بنات ألفة" المأخوذ عن قصة واقعية ويمزج بين الوثائقي والدرامي.

ونال الفلسطيني صالح بكري جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الأستاذ" كما نالت مواطنته منى حوا جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد".

وفاز السوداني محمد كردفاني بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "وداعا جوليا" بينما ذهبت جائزة تصويت الجمهور لفيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج المصري أمير رمسيس وبطولة ظافر العابدين وأمينة خليل.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "عقبالك يا قلبي" للمخرجة المصرية شيرين مجدي دياب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم العراقي "ترانزيت" من إخراج باقر الربيعي.

وكان المهرجان الذي انطلق في 22 نيسان قد كرم في هذه الدورة المخرج المصري خيري بشارة الذي رأس أيضا لجنة التحكيم.

وعقب انتهاء مراسم تسليم الجوائز التي أقيمت في سينما رويال عرض المهرجان الفيلم السعودي "هجان" للمخرج المصري أبو بكر شوقي.

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