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بعد أسبوع من عرضه... فيلم "تشالنجرز" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2024-04-29 | 01:56
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بعد أسبوع من عرضه... فيلم &quot;تشالنجرز&quot; يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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بعد أسبوع من عرضه... فيلم "تشالنجرز" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

بعد أسبوع من عرضه... فيلم "تشالنجرز" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز"  يوم الأحد الفائت عن تصدر فيلم "تشالنجرز" Challengers من بطولة النجمة الأميركية زيندايا، المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أسبوع من عرضه، وفق وكالة "فرانس برس".

وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاماً دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد إلى مباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس "إنها انطلاقة جيدة جدا لفيلم درامي رومنسي ورياضي"، مشيراً إلى نجومية زندايا وموهبة المخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو الذي اشتهر عالمياً بفضل فيلم "كول مي باي يور نايم" Call Me By Your Name.

وحقق "تشالنجرز" 15 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وأكد غروس أنّ "القصة الجيّدة وموهبة المخرج والاختيار المناسب للنجمة والتوقيت الصحيح، أدت كلها إلى نجاح العمل".

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "أنسنغ هيرو" Usung Heroمحققاً إيرادات قدرها 7,8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه. ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، قصة عائلة من الموسيقيين تنتقل من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غودزيلا x كونغ : ذي نيو امباير" Godzilla x Kong: The New Empire بمداخيل بلغت 7,2 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما.

وتراجع فيلم "سيفيل وور" Civil War إلى المرتبة الرابعة بعدما كان تصدّر الترتيب لأسبوعين. وحقق هذا العمل إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.

وجاء فيلم"أبيغيل" Abigail في المرتبة الخامسة مع مداخيل قدرها 5,3 ملايين دولار. وفي هذا العمل السينمائي، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.

وفي ما يأتي باقي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6 - "ذي مينيستري اوف انجنتلمنلي وورفير" مع 3,9 ملايين دولار.

7 - "كونغ فو باندا 4" مع 3,6 ملايين دولار.

8 - "غوستباسترز: فروزن إمباير" مع 3,3 ملايين دولار.

9 - "دون: بارت تو" مع 1,9 مليون دولار.

10 - "بويز كيلز وورلد" مع 1,7 مليون دولار.

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