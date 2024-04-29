إختفاء حساب ناصيف زيتون على انستغرام... ماذا حصل؟

إختفاء حساب ناصيف زيتون على انستغرام... ماذا حصل؟

"ماذا حصل لحساب ناصيف زيتون؟"، إنّه السؤال الّذي طرحه محبّو الفنان السوري ناصيف زيتون في الساعات الماضية من دون الحصول على إجابة واضحة.

وفي التفاصيل، لاحظ روّاد الإنترنت إختفاء حساب الفنان ناصيف زيتون الرسمي على تطبيق انستغرام دون سابق إنذار الأمر الّذي أثار التساؤلات.

ويتساءل الجمهور ما إذا كان الحساب قد تعرّض للقرصنة والسرقة ما تسبّب بإختفائه أم أن حذف الحساب جاء بقرارٍ شخصي لسبب مجهول.

وينتظر محبّو ناصيف زيتون أن يخرج نجمهم المُفضّل عن صمته ويوضح ما حصل لحسابه.