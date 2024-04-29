"حامل بالشهر الرابع"... صحافي يطلق شائعة على نوال الكويتيّة ويعتذر!

"حامل بالشهر الرابع"... صحافي يطلق شائعة على نوال الكويتيّة ويعتذر!

رغم الحديث عن وعكة صحيّة أصابتها في الأيام الماضية، تداول روّاد الإنترنت خبراً مفاده أن الفنانة نوال الكويتيّة حامل بالشهر الرابع، ونُسب الخبر إلى الصحافي قاسم عبد القادر.

وسرعان ما تبيّن أن خبر الحمل الّذي أطلقه قاسم عبد القادر غير دقيق، فاعتذر عن التسبّب بانتشار الشائعة بالقول "كامل الاعتذار للفنانة نوال الكويتيّة عن الخبر غير الدقيق وربما كان سوء فهم من حضرتي المهم صحتها بالدنيا".