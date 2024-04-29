الموت يُفجع الإعلاميّة فجر السعيد

الموت يُفجع الإعلاميّة فجر السعيد

فُجعت الإعلاميّة الكويتيّة فجر السعيد بوفاة إبنة خالها، ونعتها عبر حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي.

وكتبت فجر السعيد "لاحول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون. توفت بنت خالي حصه طلال مبارك العيار الله يرحمها ويغفرلها ويصبر والدتها".

وأضافت "خالص العزاء لوالدتها وعمها خالي مشعل مبارك العيار عماتها وللعيار كافة والسعيد بجميع أفرعهم".