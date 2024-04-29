شروق تنفي طلاقها من دكتور فود... ما قالته في الفيديو فاجأ الجميع!

شروق تنفي طلاقها من دكتور فود... ما قالته في الفيديو فاجأ الجميع!

بعد الفيديو الّذي أطلّت فيه صانعة المحتوى شروق مُعلنةً طلاقها من زوجها دكتور فود، كشفت شروق عن تطوّرات مفاجئة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، نفت شروق خبر طلاقها من دكتور فود، وظهرت في فيديو من داخل السيارة برفقة زوجها وقالت "كل شي قديم خلص وقتو، صح؟ نحنا أولاد هذا اليوم".