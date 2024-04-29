بابتسامة عريضة وإطلالة رائعة... هكذا بدت بطلة باربي خلال حلولها وصيفة الشرف في زفاف صديقتها المفضلة (فيديو)

ولم تستطع مسح الابتسامة عن وجهها وهي تسير في الممر خلف العروس وهي تحمل باقة من الزهور البيضاء.وبدأت مارغوت أيضًا في الاحتفالات في مطعم Rick Shores إلى جانب حفل الزفاف الكبير في اليوم الثاني.وارتدت فستانًا صغيرًا من توتو باربي باللون الوردي ونظارات شمسية على شكل قلب ووشاحًا مكتوب عليه "وصيفة العروس" أثناء احتفالها طوال الليل في حفل راقص على طراز فيغاس.