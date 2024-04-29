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بابتسامة عريضة وإطلالة رائعة... هكذا بدت بطلة باربي خلال حلولها وصيفة الشرف في زفاف صديقتها المفضلة (فيديو)
فنّ
2024-04-29 | 10:25
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بابتسامة عريضة وإطلالة رائعة... هكذا بدت بطلة باربي خلال حلولها وصيفة الشرف في زفاف صديقتها المفضلة (فيديو)
لعبت الممثلة مارغوت روبي دور وصيفة الشرف في حفل زفاف صديقتها المفضلة الأسبوع الفائت.
وكانت الممثلة الأسترالية حاضرة في حفل زفاف صديقتها بريت كلاكستون في بيرلي هيدز، كوينزلاند، يوم الجمعة، وتمت مشاركة مقطع فيديو للحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهرت الشابة البالغة من العمر 33 عامًا في المقاطع التي تم التقاطها في ذلك اليوم، حيث بدت مبهرة في فستان ليموني ناعم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولم تستطع مسح الابتسامة عن وجهها وهي تسير في الممر خلف العروس وهي تحمل باقة من الزهور البيضاء.
وبدأت مارغوت أيضًا في الاحتفالات في مطعم Rick Shores إلى جانب حفل الزفاف الكبير في اليوم الثاني.
وارتدت فستانًا صغيرًا من توتو باربي باللون الوردي ونظارات شمسية على شكل قلب ووشاحًا مكتوب عليه "وصيفة العروس" أثناء احتفالها طوال الليل في حفل راقص على طراز فيغاس.
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