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هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)

هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)

هل تذكرون الفنانة اللبنانيّة رولا سعد الّتي ابتعدت عن الأضواء بعد دخولها القفص الذهبي وزواجها من المهندس السوري يحيى خضر؟ فاجأت الفنانة رولا سعد متابعيها على انستغرام بأحدث ظهورٍ لها بعد غياب عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي، فنشرت صورها برفقة زوجها وهما يقطعان قالب الحلوى احتفالاً بذكرى عيد زواجهما.