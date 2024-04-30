سعد لمجرد يلتقط الصور التذكاريّة في المقابر.. فما السبب؟

سعد لمجرد يلتقط الصور التذكاريّة في المقابر.. فما السبب؟

خلال تواجده في مصر، قام الفنان المغربي سعد لمجرد بزيارة مقابر المشاهير ومن بينهم أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم والتقط الصور التذكارية، فما التفاصيل؟

أوضح الفنان سعد لمجرد في بيانٍ أنّه حرص على زيارة مقابر المشاهير في مصر، وتفاجأ بقبر الراحل الشيخ عبد الباسط عبدالصمد الذي كان يستمع إلى صوته دائماً من خلال الإذاعة ويتعلّم منه مخارج الحروف باللغة العربية لأنّه من أفضل قرّاء القرآن الكريم.