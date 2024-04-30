نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تعرّضت للضرب على يد متعهد الحفلات.. فهل تعاقب الجاني؟

نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تعرّضت للضرب على يد متعهد الحفلات.. فهل تعاقب الجاني؟

تحدّثت نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي عن حادثة تعرّضت لها قبل سنتين ولا تزال تعاني من أثارها حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة أماني السويسي أنها تعرّضت للإعتداء بالضرب على يد متعهد حفلات، فهل تعاقب الجاني؟

تجيب السويسي في حديثٍ لموقع "الفن" قائلةً "لا أزال أعاني من أثر هذه الحادثة، لكن أملي كبير في نزاهة القضاء التونسي ليظهر الحق وينال الظالم والمعتدي عقابه. القضية لا تزال قائمة حتى الآن في المحاكم التونسية".