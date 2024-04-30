علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!

علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!

حرّرت الممثلة المصريّة علا غانم محضراً ضد طليقها بعدما قام باستغلال منزلها من دون علمها.

وفي التفاصيل، تجدّدت الأزمة بين علا غانم وزوجها السابق، بعدما اكتشفت أن الأخير قد قام بتأجير منزلها لشركة من أجل تصوير الإعلانات، وهو الأمر الّذي اعتبرته استغلالاً لمنزلها من أجل كسب الأموال.

وتبين وجود خلاف على ملكية الفيلا بين علا غانم طليقها، فتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.