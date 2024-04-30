الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبّ وغرام وحديث عن زفاف... من هو حبيب سلافة معمار؟
فنّ
2024-04-30 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حبّ وغرام وحديث عن زفاف... من هو حبيب سلافة معمار؟
حبّ وغرام وحديث عن زفاف... من هو حبيب سلافة معمار؟
حلّت الممثلة السوريّة سلافة معمار ضيفةً على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد، وتحدّثت عن قصّة حب جديدة تعيشها.
وفي التفاصيل، صرّحت سلافة معمار خلال اللقاء أن "قلبها يدق ولكنّها لا تعرف موعد الزفاف".
وكشفت معمار عن مواصفات حبيبها بالقول "حنون ويحتويني ويحبّني كما أنا، فأشعر معه بالأمان بخاصةٍ أن التمثيل مهنة مقلقة وأحتاج إلى شريك داعم ومتفهّم".
آخر الأخبار
فنّ
حبيب
سلافة معمار
التالي
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-28
سيجورنيه بعد لقائه بوحبيب: أحرزنا تقدما كبيرا في المناقشات
أخبار لبنان
2024-04-28
سيجورنيه بعد لقائه بوحبيب: أحرزنا تقدما كبيرا في المناقشات
0
آخر الأخبار
2024-04-28
بو حبيب بعد لقائه سيجورنيه: المقترح الفرنسي سيترافق مع جدول زمني وسنرحب بأي مبادرة والتقارير تشير الى وجود تعاون فرنسي - اميركي والمفاوضات يمكن أن تسير حتى قبل الوصول الى اتفاق نهائي او بدء التنفيذ
آخر الأخبار
2024-04-28
بو حبيب بعد لقائه سيجورنيه: المقترح الفرنسي سيترافق مع جدول زمني وسنرحب بأي مبادرة والتقارير تشير الى وجود تعاون فرنسي - اميركي والمفاوضات يمكن أن تسير حتى قبل الوصول الى اتفاق نهائي او بدء التنفيذ
0
أخبار لبنان
2024-04-28
بو حبيب بعد لقائه نظيره البحريني: نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة
أخبار لبنان
2024-04-28
بو حبيب بعد لقائه نظيره البحريني: نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة
0
منوعات
2024-04-27
أفظع جريمة على الإطلاق... شاب يطعن حبيبته السابقة بسبب غيرته الزائدة
منوعات
2024-04-27
أفظع جريمة على الإطلاق... شاب يطعن حبيبته السابقة بسبب غيرته الزائدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:07
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
فنّ
07:07
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
0
فنّ
03:48
علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!
فنّ
03:48
علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!
0
فنّ
03:45
نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تعرّضت للضرب على يد متعهد الحفلات.. فهل تعاقب الجاني؟
فنّ
03:45
نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تعرّضت للضرب على يد متعهد الحفلات.. فهل تعاقب الجاني؟
0
فنّ
03:19
سعد لمجرد يلتقط الصور التذكاريّة في المقابر.. فما السبب؟
فنّ
03:19
سعد لمجرد يلتقط الصور التذكاريّة في المقابر.. فما السبب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
0
آخر الأخبار
17:16
رويترز: جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت السفينة سيكلاديز ومدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر
آخر الأخبار
17:16
رويترز: جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت السفينة سيكلاديز ومدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر
0
منوعات
2024-04-20
بعد انتقالهما إلى المنزل الجديد... زوجان عثرا على "مُفاجأة مرعبة": تمثال شيطاني يعود إلى هذا العصر! (فيديو)
منوعات
2024-04-20
بعد انتقالهما إلى المنزل الجديد... زوجان عثرا على "مُفاجأة مرعبة": تمثال شيطاني يعود إلى هذا العصر! (فيديو)
0
أخبار لبنان
16:00
وزير البيئة لـ"عشرين 30": نعيش في بيئة حيث المخاطر الناتجة عن التلوث موجودة بشكل كبير
أخبار لبنان
16:00
وزير البيئة لـ"عشرين 30": نعيش في بيئة حيث المخاطر الناتجة عن التلوث موجودة بشكل كبير
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جرى في السعودية يوم الاثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جرى في السعودية يوم الاثنين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
2
صحة وتغذية
09:27
أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟
صحة وتغذية
09:27
أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟
3
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
4
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
6
حال الطقس
01:53
طقس مغبر وبرق ورعد واحتمال تساقط البرد
حال الطقس
01:53
طقس مغبر وبرق ورعد واحتمال تساقط البرد
7
منوعات
09:49
بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)
منوعات
09:49
بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)
8
اسرار
23:49
أسرار الصحف 30-04-2024
اسرار
23:49
أسرار الصحف 30-04-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More