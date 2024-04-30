الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
فنّ
2024-04-30 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
نظمت مؤسسة "مارغو بابيكيان للموسيقى"، بالتعاون مع "المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار"، و"مؤسسة هامسكيين الأرمنية للتربية والثقافة" "حفل الفائزين في مسابقة مارغو بابيكيان للبيانو" على مسرح بيار أبو خاطر في جامعة القديس يوسف، حرم العلوم الإنسانية في بيروت، في حضور ممثلين عن المؤسسات المنظمة وشخصيات تربوية ودينية وموسيقية وثقافية وإعلامية وأهالي المشاركين.
والمسابقة التي توقفت في السنوات المنصرمة بسبب ظروف البلد وجائحة كورونا، عادت في نسختها التاسعة، وهي تقام كل سنتين، بمبادرة أطلقها النائب الراحل "خاتشيك بابيكيان" في العام 1995 تخليدًا لذكرى زوجته "مارغو" التي رحلت باكرًا، بالتعاون مع المعهد الوطني العالي للموسيقى، الكونسرفتوار، ومؤسسة "هامسكايين". وتتيح المسابقة للفائزين فرصة العزف أمام الجمهور خلال ريسيتال خاص توزع فيه الجوائز.
وافتتحت الحفل البروفيسورة "كريستينا بابيكيانعساف"، العميدة الفخرية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف، بكلمة رحبت فيها بالحضور والمشاركين وشكرت فيها الجهات المنظمة، وقالت: "إن هذه المسابقة لم تكن لتبصر النور لولا مشاركة وتعاون العديد من الأشخاص والجهات الذين نتوجه إليهم بالشكر الجزيل، وفي مقدمتهم المعهد الوطني العالي للموسيقى ممثلاً برئيسته الدكتورة "هبة القواس"، والسيدة "تاتيانا سليم" رئيسة قسم البيانو في الكونسرفتوار، ومؤسسة هامسكايين مع السيد "سيبو عينتابليان" ومدرسته الموسيقية التي تحمل اسم المؤلف الموسيقي الشهير وقائد الأوركسترا الأرمني "بارسيغ غاناتشيان".
وشرحت بابيكيان عن هذه النسخة من المسابقة التي بدأت بـ 12 مشترك من الفئة العمرية بين 16 و 23 سنة، الذين عملوا بجهد كبير في خلال الأشهر الماضية تحضيراً للبرنامج. وشكرت اللجنة التحكيمية على مهنيتهم وهم: "تاتيانا سليم"، "سيرفات بويادجيان"، "هوري سارافيان"، "كاميلا يركانيان". كما تطرقت إلى المعايير الرصينة والمهنية المعتمدة في المسابقة، والمسار الصعب لاختيار ثلاثة من المتبارين، وذلك لتقارب المستوى وأضافت: "لذلك اخترنا في النهاية 5 فائزين سنعلن عنهم خلال الحفل. كما أحيّي أيضاً الذين لم يحالفهم الحظ على جهودهم الكبيرة. والشكر الجزيل للأساتذة من المؤسستين الذين ساهموا في إيصال الطلاب إلى هذا المستوى العالي".
وكانت كلمة للمديرة الإدارية في معهد "هامسكايين" السيدة "مارال هاربويان" عن أهمية الموسيقى في حياة الفرد وبلورة قدراته وتهذيب روحهه وتطوير الذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى تأثير ممارسة العزف المنتظم على الآلات الموسيقية على التطور الإيجابي للفكر والعقل. وتحدثت عن الموسيقى كلغة كونية تنشر السلام والرقي، وعن المبادرات الموسيقية التي تساهم في الارتقاء بالشعوب، وعن مؤسسة "هامسكايين" ودورها في نشر الموسيقى وتكريس الثقافة الموسيقية. وشكرت عائلة بابيكيان على حرصهم على استمرارية هذه المسابقة المهمة، والكونسرفتوار ممثلاً برئيسته على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية الموسيقية للبنان.
وفي ختام الكلمات قبل عرض فيلم قصير عن الجائزة وبدء الريسيتال، تحدثت رئيسة الكونسرفتوار المؤلفة الموسيقية هبة القواس متوجهة بالشكر لجامعة القديس يوسف والمؤسسات المنظمة والمشاركة، وبالترحيب بالحضور والموسيقيين والأساتذة والأهالي والطلاب، وقالت: "أوجه تحية لأهالي المشاركين، لأن خلف كل موسيقي في لبنان هناك أهل يدعمونه ويساندونه لكي يصل إلى أعلى المستويات. مسابقة مارغو بابيكيان اسم كبير أصبح تقليداً نعتز به، يدل على وعي عميق بأهمية الموسيقى، وله دلالات قيّمة في المسار الموسيقي اللبناني. وعائلة بابيكيان ممثلة بالدكتورة كريستين، أرادوا أن يستمروا في هذا النهج، ويكملوا بالمسابقة ليصبح هذا الإرث علامة فارقة اسمها "مسابقة مارغو بابيكيان".
وأضافت: "الكونسرفتوار يهمه أن يدعم كل المؤسسات التي تعتني بالموسيقى، ونحن ندعم ونحتضن جميع المسابقات والأكاديميات والمبادرات الموسيقية، من منطلق أننا المؤسسة الكبرى في لبنان التي تضم الأوركسترات والأساتذة. آن الأوان أن نعمل برؤية جديدة مبنية على التعاون وعلى الاتفاقيات المباشرة، وهذه الطريقة الأسلم لنبني استراتيجية ترفع المستوى الأكاديمي في لبنان. ونحن الآن نعمل على مناهج جديدة و"ماستر كلاسز" مكثفة بشكل أسبوعي، لأن لدينا هدفاً وهو أن نصل إلى مستوى أكاديمي مختلف في الكونسرفتوار وفي التربية في لبنان. وانطلاقاً من هذه الرؤى أقمنا هذا التعاون مع مؤسسة "هامسكايين"، ولن يكون فقط عبر الجائزة وإنما في تعاونات أخرى مثمرة. وفي هذه المناسبة أشكر اللجنة ومنسقة القسم تاتيانا سليم واشكر رئيسة القسم الغربي في الكونسرفتوار السيدة جاكلين تابت، والشكر مجدداً لمسابقة مارغو بابيكيان".
ثم بدأ الريسيتال الموسيقي الذي أحياه الفائزون الخمسة بالعزف على آلة البيانو في وسط مسرح بيار أبو خاطر، بداية مع المتسابقة "نانور أرنيليان"، وبعدها "إيمانويل سبعلي" ثم المتبارية "إيلينا الخوري"، والمتباري "كفين يوسف". وأخيراً مع "هامبيغ بوجانيان" وسط تصفيق وتفاعل حار من الجمهور مع الأداء العالي المستوى والمتقن للمتبارين، الذين قدموا ريسيتالاً موسيقياً مبهراً أظهر مدى براعتهم في الأداء العزفي والتقنيات المستخدمة، لاسيما وأن المقطوعات المختارة تتطلب مهارة عالية وتمارين مكثفة.
وفي الختام تم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز المالية التي بلغت قيمتها الإجمالية 7000 دولار، وقد حصد الكونسرفتوار الوطني أربع جوائز من أصل خمس، في مقابل جائزة واحدة لمعهد "هامسكايين" وأتت مناصفة أيضاً مع الكونسرفتوار. وجاءت النتائج على الشكل التالي موزعة على المراكز الثلاثة الأولى:
المركز الأول وقيمته 2000 دولار لكل فائز، مناصفةً بين "هامبيغ بوجانيان"، تلميذ الكونسرفتوار الوطني، إشراف الأستاذة "أرمينه أبادجان" وبين "كيفن يوسف"، تلميذ معهد غاناتشيان للموسيقى.
ونالت "إيلينا خوري"، تلميذة الكونسرفتوار الوطني، المركز الثاني وقيمته 1500 دولار، إشراف الأستاذة "أرمينه أبادجان".
والمركز الثالث وقيمته 750 دولاراً لكل فائز مناصفة بين "نانور أرنيليان"، تلميذة الكونسرفتوار الوطني، إشراف الأستاذة "أرمينه أبادجان" وبين "إيمانويل جورج سبعلي"، تلميذ سابق في الكونسرفتوار الوطني ويدرس حالياً السنة الأولى في معهد فريدريك غيلدا للموسيقى في فيينا.
آخر الأخبار
فنّ
الوطني
جوائز
الفائزين
مسابقة
"مارغو
بابيكيان"
العريقة
للبيانو
(صور)
التالي
بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)
حبّ وغرام وحديث عن زفاف... من هو حبيب سلافة معمار؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-15
مسابقة جديدة وجوائز مع الـLBCI خلال شهر رمضان: "العب واربح 1500$"
منوعات
2024-03-15
مسابقة جديدة وجوائز مع الـLBCI خلال شهر رمضان: "العب واربح 1500$"
0
فنّ
2024-03-11
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
فنّ
2024-03-11
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
0
أخبار لبنان
2024-04-29
لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701
أخبار لبنان
2024-04-29
لقاء "سيدة الجبل" لدوائر القرار الدولية: نتمسك باحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات 1559و 1680 و1701
0
موضة وجمال
2024-04-26
بعد خضوعهنَ لجلسة "فامباير" المفضلة لدى كيم كارداشيان... إصابة أربع نساء بفيروس نقص المناعة البشرية
موضة وجمال
2024-04-26
بعد خضوعهنَ لجلسة "فامباير" المفضلة لدى كيم كارداشيان... إصابة أربع نساء بفيروس نقص المناعة البشرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:26
بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)
فنّ
08:26
بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)
0
فنّ
04:12
حبّ وغرام وحديث عن زفاف... من هو حبيب سلافة معمار؟
فنّ
04:12
حبّ وغرام وحديث عن زفاف... من هو حبيب سلافة معمار؟
0
فنّ
03:48
علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!
فنّ
03:48
علا غانم تقاضي طليقها... لن تصدقوا ما فعله بمنزلها من دون علمها!
0
فنّ
03:45
نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تعرّضت للضرب على يد متعهد الحفلات.. فهل تعاقب الجاني؟
فنّ
03:45
نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تعرّضت للضرب على يد متعهد الحفلات.. فهل تعاقب الجاني؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
0
أخبار دولية
07:05
مقتل تركي بالرصاص بعد طعن شرطي إسرائيلي في القدس
أخبار دولية
07:05
مقتل تركي بالرصاص بعد طعن شرطي إسرائيلي في القدس
0
فنّ
2024-02-29
بيان رسمي يحسم الجدل... هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟
فنّ
2024-02-29
بيان رسمي يحسم الجدل... هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟
0
فنّ
08:26
بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)
فنّ
08:26
بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
0
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
0
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
0
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
8
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More