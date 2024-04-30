بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)

بعد اختفائه بشكل مفاجئ... حساب ناصيف زيتون على انستغرام يظهر مجدداً (صورة)



عاد الحساب الرسمي للنجم ناصيف زيتون على تطبيق إنستغرام بالظهور مجدداً لمتابعيه وذلك بعد اختفائه في الساعات القليلة الماضية.



وكتب زيتون عبر خاصية الصور المصوّرة: "اللص الحقيقي ليس هو من يسرق بيتك، وإنّما من يسرق وجودك".



ولاحظ المتابعون في الساعات القليلة الماضية اختفاء حساب النجم من تطبيق انستغرام ما أثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية تعرّضه للقرصنة والسرقة.