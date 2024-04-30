فيلم Mufasa: The Lion King يجمع بيونسيه وابنتها... إليكم التفاصيل!

فيلم Mufasa: The Lion King يجمع بيونسيه وابنتها... إليكم التفاصيل!

أُطلق مقطع الفيديو الدعائي لفيلم Mufasa: The Lion King يوم الإثنين الفائت والّذي تضمن العديد من نجوم النسخة الأخيرة من الفيلم التي تم إصدارها عام 2019، وذلك وفق موقع وكالة " سي أن أن " الأميركية.



وما أثار اهتمام الجمهور والنقاد هو انضمام ابنة نجمة الغناء العالمية بيونسيه آيفي كارتر إلى الفيلم المذكور، إذ ستلعب دور البطولة فيه من خلال تأدية صوت شخصية كيارا، ابنة الملك سيمبا والملكة نالا التي تلعب دورها بيونسيه.



والجدير ذكره أنه سيتم عرض الفيلم الجديد الذي تولى مهمة إخراجه باري جينكينز، في دور السينما ابتداءً من 20 كانون الأول المقبل.