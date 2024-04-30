آن هاثاوي تتحدث عن أمومتها: "هكذا ساعدتني على فهم شخصيتي الجديدة"

آن هاثاوي تتحدث عن أمومتها: "هكذا ساعدتني على فهم شخصيتي الجديدة"

تحدثت الممثلة الأميركية آن هاثاواي عن أمومتها التي ساعدتها على فهم شخصيتها الجديدة في فيلمها المرتقب The Idea of You، وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركية.



وقالت هاثاواي خلال العرض الأول للفيلم في مدينة نيويورك، إن "الحب الذي تشعر به تجاه أطفالها ساعدها على فهم شخصية سولين".



وتابعت: "لا أعتقد أنه من الضروري أن تكوني أماً لتلعبي دور الأم".



وتلعب هاثاواي في الفيلم المذكور دور أم مطلقة تقيم علاقة حب غير متوقعة مع نجم بوب شاب يدعى هايز الّذي يلعب دوره الممثل نيكولاس جاليتزين، بعد لقائه في مهرجان "كوتشيلا".



والجدير ذكره أن فيلم هاثاواي الجديد مستوحى من رواية روبن لي التي تحمل الإسم نفسه، كما يشاع أنه مستوحى أيضاً من خيال المعجبين بالمغني هاري ستايلز.



ومن المقرر إصدار فيلم The Idea of You في 2 أيار 2024 على منصة "أمازون برايم فيديو" Amazon Prime Video.



