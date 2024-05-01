أنباء عن "فوضى" وتأخير في حفل مروان خوري بالمغرب.. هل وقع الخلاف في الكواليس؟

أنباء عن "فوضى" وتأخير في حفل مروان خوري بالمغرب.. هل وقع الخلاف في الكواليس؟

لم يمرّ حفل الفنان الشامل مروان خوري في المغرب مرور الكرام، فتداول روّاد الإنترنت مقطع فيديو يوثّق غضب الجمهور الّذي توجّه إلى الدار البيضاء لحضور الحفل.

أمّا السبب فيعود إلى التأخير في انطلاقة الحفل لمدّة فاقت الساعتين، الأمر الّذي تسبّب بـ "فوضى" حسب بعد التقارير الصحافية.

وظهر مروان خوري في أحد الفيديوهات وهو يقدّم اعتذاره من الجمهور على المسرح، ويؤكّد أنّه ليس مسؤولاً عن التأخير بل هناك واجبات يجب أن تحصل في الكواليس قبل بداية الحفل.

ورجّحت تقارير صحافية إلى أن ما حصل في الكواليس يعود إلى مشاكل ماديّة بين منظّم الحفل والفنان مع فرقته.

ولفتت المعلومات إلى أن الفنان مروان خوري أحيا الحفل وتفاعل الجمهور مع اغنياته الّتي قدّمها في المغرب.