منة فضالي: أرفض تجميد بويضاتي

منة فضالي: أرفض تجميد بويضاتي

بعدما كانت على وشك تجميد بويضاتها، تراجعت الممثلة المصريّة منة فضالي عن هذه الخطوة.

وفي التفاصيل، أعلنت الممثلة منة فضالي أنّها تؤيّد فكرة التبرّع بالأعضاء، فصرّحت "أنا مع التبرّع بالأعضاء لكن لأشخاص يحتاجونها وليس ليستخدموها للبيع".

كما كشفت منة فضالي عن سبب رفضها تجميد بويضاتها قائلةً "بشأن تجميد البويضات، كنت على وشك فعل ذلك ولكنني رفضت بعدما علمت أن صديقتي أصيبت بمرض السرطان بسبب هذه العملية".