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بعد عمرو دياب... هذا هو حبيب دينا الشربيني الجديد!

فنّ
2024-05-01 | 05:19
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بعد عمرو دياب... هذا هو حبيب دينا الشربيني الجديد!
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بعد عمرو دياب... هذا هو حبيب دينا الشربيني الجديد!

بعد عمرو دياب... هذا هو حبيب دينا الشربيني الجديد!

بعدما كثرت الشائعات حول هوية حبيبها الجديد، كشفت الممثلة المصريّة دينا الشربيني للرأي العام إسم سعيد الحظ وصفاته، وذلك في أحدث إطلالةٍ تلفزيونيّة لها مع الإعلاميّة لميس الحديدي.
 
"بالفعل أعيش قصة حب حاليًا، وهو شخص جدع جدًا وأحترمه للغاية، وظهر أصله وقت فقدان أبي وأمي، لأني من وقتها لازلت لم أستوعب رحيلهما"، بهذه الكلمات بدأت دينا الشربيني الحديث عن صفات حبيبها.
 
وأضافت الشربيني "اسم حبيبي حسين ويعمل في مجال التجارة، وهو من خارج الوسط تمامًا".
 
يُذكر أن الفنانة دينا الشربيني كانت قد انفصلت عن النجم عمرو دياب في عام 2020، وانتشرت مؤخراً شائعة ارتباطها بالإعلامي أنس بوخش.

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