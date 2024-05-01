جزء جديد من "الفصول الأربعة".. بغياب خالد تاجا ونبيلة النابلسي وهالة شوكت وانطوانيت نجيب!

جزء جديد من "الفصول الأربعة".. بغياب خالد تاجا ونبيلة النابلسي وهالة شوكت وانطوانيت نجيب!

بعد الإعلان عن تحضير لجزء ثالث من المسلسل السوري الشهير "الفصول الأربعة"، علّقت الممثلة السوريّة ديما بياعة للمرّة الأولى على الخبر الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، صرّحت الممثلة ديما بياعة "ما بحس أنه بيزبط نعمل جزء ثالث من مسلسل الفصول الأربعة بظلّ غياب نجوم وأعمدة هذا العمل مثل خالد تاجا، نبيلة النابلسي، هالة شوكت، انطوانيت نجيب، والأستاذ حاتم علي".