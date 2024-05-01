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دوا ليبا تتحدث عن الانتقادات التي تعرضت لها: "مجرد ضجيج في الخلفية"
فنّ
2024-05-01 | 12:32
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دوا ليبا تتحدث عن الانتقادات التي تعرضت لها: "مجرد ضجيج في الخلفية"
دوا ليبا تتحدث عن الانتقادات التي تعرضت لها: "مجرد ضجيج في الخلفية"
تحدثت المغنية البريطانية دوا ليبا عن الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، وفق ما جاء في مجلة "
بيبول
" الأميركية.
وقالت ليبا في مقابلة إذاعية: "أعتقد أن كل شيء يأتي على مراحل، إذ يمكنك أن تشعر بحب الناس ودعمهم لك في لحظة".
واستذكرت ليبا تجربتها السيئة في حفل توزيع جائزة "الغرامي" عام 2019، مشيرةً إلى اعتبار العديد من الأشخاص حينها أنها لا تستحق هذه الجائزة.
وتابعت: "حاولت عدم استخدام النقد كوسيلة للانتقام"، لافتةًَ إلى أنها اعتبرت الانتقادات المذكورة "مجرد ضجيج في الخلفية".
وأكدت ليبا أن الانتقادات المذكورة دفعتها للعمل بشكل جاد والاستمرار في مسيرتها المهنية.
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