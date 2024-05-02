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كيندريك لامار يهاجم دريك: "متلاعب وكاذب"

فنّ
2024-05-02 | 03:53
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كيندريك لامار يهاجم دريك: &quot;متلاعب وكاذب&quot;
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كيندريك لامار يهاجم دريك: "متلاعب وكاذب"

كيندريك لامار يهاجم دريك: "متلاعب وكاذب"

أصدر المغني كيندريك لامار أغنية جديدة هاجم فيها المغني الكندي دريك، ما أدى إلى مفاقمة الخلاف المستجد بينهما، وذلك بحسب ما جاء في موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية.
 
 
ووصف لامار دريك في الأغنية التي حملت عنوان Euphoria بـ "المتلاعب والكاذب" منتقداً مهاراته في التربية. 
 
 
وجاء في الأغنية: " لقد تعلّق الأمر دائماً بالحب والكراهية، لذا دعني أقول لك إنني أكرهك".
 
 
بدوره، أصدر دريك الأسبوع الفائت أغنية حملت عنوان Taylor Made Freestyle والتي هاجم فيها لامار، إلا أنه حذفها لاحقاً بعد انتهاكها لحقوق ملكية المغني الراحل توباك شاكور.




 

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دريك:

"متلاعب

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