مايا رعيدي تستعد لدخول القفص الذهبي... من هو رجل الأعمال الّذي خطف قلبها؟

مايا رعيدي تستعد لدخول القفص الذهبي... من هو رجل الأعمال الّذي خطف قلبها؟

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي أنّها تستعد لدخول القفص الذهبي قريباً جداً، وكشفت أنّها ستقوم بتطبيق المكياج على وجهها بنفسها يوم زفافها.

ويتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية سعيد الحظ الّذي خطف قلب مايا رعيدي.

بالعودة إلى عام 2020، كانت مايا رعيدي قد أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني برونو حتي، ونشرت صورةً تجمهما سوياً آنذاك. فهل يكون برونو هو زوج مايا رعيدي المستقبلي؟