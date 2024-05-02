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هل نالت ياسمينا زيتون مكافأة ماديّة في "ملكة جمال العالم"؟
فنّ
2024-05-02 | 04:35
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هل نالت ياسمينا زيتون مكافأة ماديّة في "ملكة جمال العالم"؟
هل نالت ياسمينا زيتون مكافأة ماديّة في "ملكة جمال العالم"؟
ردّت ملكة جمال لبنان ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون على تساؤلات البعض حول حقيقة نيلها مكافأة ماديّة من مسابقة "ملكة جمال العالم".
وفي التفاصيل، نفت ياسمينا زيتون في حديث لـ "فوشيا" خبر حصولها على أي مكافأة ماديّة بعكس ما يظنّ البعض.
وأشارت زيتون إلى أن هذا الفوز فرض عليها التخلّي عن العديد من الأمور المُتعلّقة بحياتها السابقة، وسلّط الضوء على الإمكانيات الّتي يمكنها القيام بها.
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