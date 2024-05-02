نجمة ستار أكاديمي تهاجم حسن شاكوش: أين الأغاني التي قدّمها؟

نجمة ستار أكاديمي تهاجم حسن شاكوش: أين الأغاني التي قدّمها؟

شنّت نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة هجوماً على الفنان المصري حسن شاكوش، واستنكرت إطلاق لقب "مطرب شعبي" عليه.

ووصفت رنا سماحة زميلها حسن شاكوش بـ "مؤدّي المهرجانات"، وأضافت "لو كان حقاً مطرباً شعبياً، أين الأغاني التي قدّمها؟ ولماذا لا يغني شعبي؟ ليس من الضروري أن يكون مطرب المهرجانات يملك صوتاً جيداً، بعكس نجوم الفن الشعبي".