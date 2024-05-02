الجزائر تودع أيقونة الفن الصحراوي... وفاة الفنانة حسنة البشارية

الجزائر تودع أيقونة الفن الصحراوي... وفاة الفنانة حسنة البشارية



أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري عن وفاة أيقونة فن الديوان الصحراوي الفنانة الجزائرية حسنة البشارية، المرأة الوحيدة التي تعزف آلة القُمبري عن عمر 74 عاماً يوم الأربعاء الفائت، وفق وكالة "فرانس برس".

وولدت حسنة حسني في بشار بجنوب غرب الجزائر في العام 1954، ومنها اكتسبت اسمها الفني الذي عرفت به، واختارته منذ ألبومها الأول عام 1999 في باريس حيث أقامت لمدة ثماني سنوات.

ومن العاصمة الفرنسية، أصدرت أشهر أغنية لها "الجزائر جوهرة" سنة 2009.

ونشرت لدى الأوروبيين والعرب من خلال جولاتها، فنّ الديوان الصحراوي المستلهم من الموسيقى الإفريقية والقريب من "الروك" حتى تم تلقيبها بـ"مغنية الروك الصحراوية" وهو عنوان فيلم وثائقي عنها.

وتعلّمت حسنة الموسيقى منذ صغرها، فقد كان والدها "مُقدّم" فرقة قناوة وجدها أيضا عازف، لكنها المرأة الوحيدة في الجزائر التي تعزف القُمبري، وهو آلة من ثلاثة أوتار خاصة بموسيقى القناوي وكانت حكراً على الرجال.

وأحيت آخر حفلاتها الكبيرة في شباط في باريس. وشاركت قبل ذلك في مهرجان أرابيسك في مدينة مونبلييه في أيلول مع فرقتها المكونة من النساء.