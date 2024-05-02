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مهرجان أفلام السعودية ينطلق في دورته العاشرة... ويكمل عقده الأول بأكثر من 70 فيلما!

فنّ
2024-05-02 | 16:40
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مهرجان أفلام السعودية ينطلق في دورته العاشرة... ويكمل عقده الأول بأكثر من 70 فيلما!
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مهرجان أفلام السعودية ينطلق في دورته العاشرة... ويكمل عقده الأول بأكثر من 70 فيلما!

مهرجان أفلام السعودية ينطلق في دورته العاشرة... ويكمل عقده الأول بأكثر من 70 فيلما!

انطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة اليوم الخميس في مدينة الظهران والذي يُعد أحد أبرز منصات الترويج لصناعة السينما الواعدة في المملكة.

ويتخذ المهرجان في هذه الدورة، "سينما الخيال العلمي"، محورا له لتشجيع صناع الأفلام على إنتاج هذه النوعية من الأعمال.

وقالت "هناء العمير"، رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، "في دورتنا لهذا العام، نحتفل بمرور عشر دورات على المهرجان، وهو حدث سينمائي استثنائي، يعبر عن التراكم الذي بدأ يحقق جزءا من الطموح".

وأضافت "قررنا أن تكون تيمة هذه الدورة هي الخيال العلمي، النوع الأصعب والأكثر ندرة في السينما العربية، ولكننا على ثقة أن التعرف عليه بشكل أكبر يمكننا من إنتاج أفكار لأعمال تحقق ما نصبو إليه من جودة فنية وتميز".

ويُعرض المهرجان الممتد حتى التاسع من أيار وتنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي أكثر من 70 فيلما بين روائي ووثائقي.

وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان سبع ورش تدريبية في صناعة الأفلام المستقلة، وأداء الممثلين أمام الكاميرا، السرد القصصي، الإنتاج السينمائي، الصحافة الفنية إضافة إلى ثلاث محاضرات عن استراتيجيات توزيع الأفلام، الإنتاج الافتراضي وصناعة السينما.

كما ينظم المهرجان، "سوق الإنتاج"، وهي مساحة لتبادل الأفكار والتعارف بين صناع الأفلام والمنتجين والممولين والمواهب السعودية، وتسويق المشاريع السينمائية.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل السعودي "عبد المحسن النمر" الذي بدأ مشواره الفني في عام 1981 وقدّم عشرات المسلسلات التلفزيونية إضافة إلى عدد من الأفلام كان أحدثها "هجان" للمخرج "أبو بكر شوقي".

كما يحتفي المهرجان بالممثلة الهندية "إيرا دوبي" ضمن برنامج "أضواء على السينما الهندية" ويُعرض لها فيلم "الابنة" غدا الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وبالتزامن مع مرور عقده الأول يحتفي المهرجان بافتتاح "سينماتيك الخُبر"، وهو مركز سينمائي ثقافي يوفر العديد من المزايا والخدمات لصناع الأفلام.

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