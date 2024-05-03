إلقاء القبض على حليمة بولند.. صورتها وراء القضبان في السجن تغزو الانترنت

إلقاء القبض على حليمة بولند.. صورتها وراء القضبان في السجن تغزو الانترنت

تنفيذاً للحكم القضائي الّذي صدر في حقّها بالحبس لمدة سنتين بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الإعلاميّة حليمة بولند.

وأفادت وسائل إعلامية كويتيّة أنّه تم ترحيل الإعلاميّة الشهيرة حليمة بولند إلى السجن المركزي.

في سياقٍ متصل، تداول روّاد الإنترنت صورةً مجهولة المصدر ظهرت فيها حليمة بولند وراء القضبان، ولم يُعرف حتى الساعة ما إذا كانت اللقطة حقيقيّة أم مفبركة.