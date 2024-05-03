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o
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o
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"ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا".. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك
فنّ
2024-05-03 | 04:37
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"ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا".. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك
"ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا".. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك
ناشدت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور الأهالي لمراقبة أطفالهم على تطبيق تيك توك وجميع المنصّات الالكترونيّة، كما طالبت بإنزال أشد العقوبات على عصابة اغتصاب الأطفال الّتي هزّت لبنان في الأيام الماضية.
وقالت سيرين عبد النور "كل أم وأب لازم يعلّموا اولادهم ما يوثقوا بالغريب. ضروري يراقبوا مع مين عم يتواصلوا، اعطوا حريّة لأولادكم بس مع معرفة. أوقات الأهل بيعتقدوا انو اولادهم صغار على هيك مواضيع، وبينسوا انو الصغار هني الهدف الأساسي للمغتصب".
وأردفت سيرين قائلةً "التوعية أساسية بالعائلة والأهم علّموهم يكون عندهم الجرأة يخبروكم شو عم بصير معهم من الأول وما يخافوا".
وتابعت سيرين عبد النور "أمّا ابن الحرام جورج مبيض وعصابته اللي بلا ضمير لازم يتحاكموا بأشد العقوبات ويكون عبرة لغيرو".
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