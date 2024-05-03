الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا".. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك

فنّ
2024-05-03 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا&quot;.. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا".. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك

"ابن الحرام وعصابته لازم يتحاكموا".. سيرين عبد النور تناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم على تيك توك

ناشدت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور الأهالي لمراقبة أطفالهم على تطبيق تيك  توك وجميع المنصّات الالكترونيّة، كما طالبت بإنزال أشد العقوبات على عصابة اغتصاب الأطفال الّتي هزّت لبنان في الأيام الماضية.
 
وقالت سيرين عبد النور "كل أم وأب لازم يعلّموا اولادهم ما يوثقوا بالغريب. ضروري يراقبوا مع مين عم يتواصلوا، اعطوا حريّة لأولادكم بس مع معرفة. أوقات الأهل بيعتقدوا انو اولادهم صغار على هيك مواضيع، وبينسوا انو الصغار هني الهدف الأساسي للمغتصب".
 
وأردفت سيرين قائلةً "التوعية أساسية بالعائلة والأهم علّموهم يكون عندهم الجرأة يخبروكم شو عم بصير معهم من الأول وما يخافوا".
 
وتابعت سيرين عبد النور "أمّا ابن الحرام جورج مبيض وعصابته اللي بلا ضمير لازم يتحاكموا بأشد العقوبات ويكون عبرة لغيرو".

آخر الأخبار

فنّ

سيرين عبد النور

تيك توك

LBCI التالي
ظهرت متخفية بالحجاب وكمامة طبيّة.. فيديو لشيرين عبد الوهاب في الكويت يثير جدلاً
"أمر بإلقاء القبض على نيشان"... ياسمين عز تنتصر على الأخير قضائياً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:51

النزاع بين "تيك توك" و"يونيفرسال ميوزيك" يصل إلى خواتيمه...وهذا ما حصل!

LBCI
امن وقضاء
13:04

تيك توكر شهير بطل تهريب مخدرات عبر مطار بيروت بالبسكويت

LBCI
أخبار لبنان
13:03

منيمنة: لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديمنا مشروع قانون لحظر "تيك توك" في لبنان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-01

بعد الولايات المتحدة... غرامات أوروبية محتملة على "تيك توك" بسبب تطبيقه الجديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:22

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بحفلها في البحرين.. إطلالتها ملوكيّة وحضورها من ذهب

LBCI
فنّ
05:19

ظهرت متخفية بالحجاب وكمامة طبيّة.. فيديو لشيرين عبد الوهاب في الكويت يثير جدلاً

LBCI
فنّ
04:33

"أمر بإلقاء القبض على نيشان"... ياسمين عز تنتصر على الأخير قضائياً

LBCI
فنّ
04:29

إلقاء القبض على حليمة بولند.. صورتها وراء القضبان في السجن تغزو الانترنت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-02

الأبيض تبلغ من مفوضية اللاجئين تقليص التغطية الصحية للنازحين السوريين: على المجتمع الدولي تنفيذ وعوده وتأمين عودتهم

LBCI
أخبار دولية
07:19

مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تحتجز في سجونها 53 صحفيا فلسطينيا

LBCI
أخبار دولية
02:41

مقتل 20 شخصاً على الأقل في حادث حافلة في باكستان

LBCI
أخبار دولية
23:24

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

احتجاجات طلاب الجامعات حول العالم مستمرة... والاعتقالات وصلت الى الـ٢٠٠٠

LBCI
أخبار لبنان
04:25

ظافر ناصر يتحدث عن لقاء جنبلاط - ماكرون... فماذا قال للـLBCI؟

LBCI
أخبار دولية
23:30

لويد أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ميقاتي: ما من رشوى كما يزعم البعض ولا اشتراط لأن تكون مساعدة المليار لبقاء اللاجئين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
13:31

الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
02:56

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
14:08

ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا

LBCI
فنّ
04:33

"أمر بإلقاء القبض على نيشان"... ياسمين عز تنتصر على الأخير قضائياً

LBCI
أخبار لبنان
06:44

وفاة رئيس مجلس إدارة OMT في لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:38

ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية

LBCI
خبر عاجل
13:51

ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً

LBCI
امن وقضاء
13:04

تيك توكر شهير بطل تهريب مخدرات عبر مطار بيروت بالبسكويت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More