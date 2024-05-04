مهرجان كان السينمائي يكشف... هذه "دولة الشرف" خلال سوق الأفلام لهذا العام

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الخميس أن سويسرا ستكون ضيفة الشرف في سوق الأفلام خلال الدورة السابعة والسبعين للحدث الضخم، الّذي سيُقام من 14 إلى 22 أيار الجاري، فيما يستمر المهرجان إلى الخامس والعشرين منه.



ويتولى ممثلون عن الصناعة السينمائية السويسرية من مهرجان لوكارنو والسينماتيك السويسرية، ومهرجان زوريخ إحياء سلسلة من المحاضرات خلال فترة إقامة السوق.



ويُعرض فيلمان سويسريان ضمن فئة "نظرة ما" هما "ذي شايملِس" The Shameless لكونستانتين بوجانوف و"لو بروسيه دو شيان" Le proces du chien للمخرجة والممثلة الفرنسية السويسرية ليتيسيا دوش، بحسب وكالة فرانس برس.



كذلك يقام عرض مخصص للصغار لفيلم الرسوم المتحركة "سوفاج!" Sauvages للمخرج كلود باراس. وتقدّم إيلينا لوبيز رييرا فيلمها القصير "لاس نوفياس دل سور" Las Novias del Sur ضمن "أسبوع النقاد" في عرض خاص، وهو من إنتاج إسباني وسويسري مشترك.