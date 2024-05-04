كايلي جينر تثير التساؤلات بعد جلسة تصوير جريئة: هل تتوقع طفلاً من حبيبها الجديد؟ (صور)

شاركت كايلي جينر صوراً جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مساء الخميس.

وكانت النجمة، البالغة من العمر 26 عامًا، ترتدي قميصًا أبيضًا قصيرًا جدًا من علامتها التجارية Khy بينما كانت ترتدي بنطال جينز أزرق عالي الخصر.

وفي عام 2023، اعترفت جينر خلال برنامجها التلفزيوني الواقعي The Kardashians بأنها قامت بعملية تجميلية لثدييها قبل ولادة ابنتها "ستورمي" وأنها ندمت على ذلك.

وبدا بطن النجمة الأميركية الشابة مسطحًا ومنغمًا دون أي علامة على وجود نتوء ما بعد الولادة.

كما بددت هذه اللقطات شائعات بأنها تتوقع طفلاً من حبيبها الممثل تيموثي شالاميت، البالغ من العمر 28 عامًا.

ولدى المليارديرة بالفعل طفلان من مغني الراب أستروورلد ترافيس سكوت البالغ من العمر 32 عامًا، هما ستورمي، ستة أعوام، وآير.